Новосёлы в Перми взыскали с застройщика более 330 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил исковые требования супругов к ООО СЗ «Келш» о защите прав потребителя. Решение вынесено 11 февраля.

В материалах дела сказано, что в мае 2021 года истцы заключили с ответчиком договор участия в долевом строительстве трёхкомнатной квартиры в доме № 56 на ул. Белозёрской. После передачи жилья истцы выявили в нём значительные недостатки. Согласно заключению специалиста, стоимость работ и материалов для их устранения превысила 230 тыс. руб.

В апреле 2024 года супруги направили застройщику претензию с требованием выплатить им указанную сумму в счёт уменьшения покупной цены квартиры и возместить расходы по оплате заключения специалиста. Однако компания просьбу проигнорировала, тогда пара обратилась в суд и выиграла дело.

Суд взыскал в пользу истцов 331 498 руб. 1 коп. Помимо стоимости устранения недостатков, в сумму вошла компенсация морального вреда и судебные расходы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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