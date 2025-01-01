В Прикамье оценят систему охраны труда на «Уралкалии» Краевая Госинспекция труда проводит на предприятии внеплановую проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В отношении ПАО «Уралкалий» Государственная инспекция труда Пермского края организовала внеплановое надзорное мероприятие. Поводом стал несчастный случай, который произошёл 13 февраля на руднике СКРУ-3, где погибли два шахтёра.

Инспекция совместно со службами охраны труда и промышленной безопасности «Уралкалия» оценит организацию системы охраны труда, включая профессиональные риски.

«Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моём личном контроле. По результатам проверки руководством ПАО «Уралкалий» будут разработаны мероприятия по повышению уровня безопасности работников», — заявил руководитель краевой Госинспекции Олег Украинский.

В ведомстве выразили соболезнования всем родным, близким, друзьям и коллегам погибших.

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в 10:00 в Соликамске: под обвалом в шахте погибли два сотрудника. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава округа Александр Русанов и руководство предприятия выразили соболезнования семьям погибших. Им окажут необходимую помощь.

После ЧП прокуратура начала проверку, а следком по региону завёл уголовное дело.

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