Ночью на улице Мира в Перми задымилась пятиэтажка На пожаре спасены три человека Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Около 1 часа ночи 18 февраля в Перми в доме № 30 по ул. Мира (недалеко от администрации Индустриального района) начался пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, к месту вызова были направлены 48 человек личного состава и 11 единиц техники.

Пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в холе пятиэтажной «хрущёвки» происходит сильное задымление. Самостоятельно по лестничному маршу эвакуировались 36 жильцов. Трёх человек (мужчину и двух женщин) эвакуировали пожарные звена ГДЗС 2 пожарно-спасательной части МЧС России, при этом использовались спасательные устройства.

На пожаре погибших и травмированных нет.

О ликвидации открытого горения пожарные отчитались в 1 час 11 минут. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

В настоящее время сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.