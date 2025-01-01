Большинство пермяков не боится развития искусственного интеллекта Только 11% имеют опасения Поделиться Твитнуть

Порядка 55% жителей Перми не испытывают страха перед искусственным интеллектом, в то время как 11% имеют опасения. Ещё 34% респондентов затруднились с ответом.

Страхи по поводу развития ИИ чаще встречаются у женщин, а среди мужчин наблюдается большая уверенность. Люди до 35 лет реже испытывают робофобию: 64% этой возрастной группы не боятся ИИ, в то время как среди людей старше 35 лет этот показатель составляет лишь 50%. Также опрошенные с доходом выше 100 тыс. руб. чаще не опасаются нейросетей по сравнению с теми, чьи доходы ниже.





Основные страхи у тех, кто боится искусственного интеллекта, связаны с возможной заменой человеческой деятельности и потерей рабочих мест. Некоторые выражают опасения о восстании машин и деградации человечества, утверждая, что «с развитием ИИ он перестанет подчиняться человеку» и «людям не будет необходимости думать, развиваться и учиться».





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