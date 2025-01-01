Из Пермского края в Казахстан вывезли 7,6 тысячи деревянных палет Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов Поделиться Твитнуть

С начала года из Пермского края в Казахстан вывезли 7,6 тыс. деревянных палет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Для этого было оформлено 14 фитосанитарных сертификатов. При этом в ведомстве отметили, что за такой же период прошлого года из региона подобных отправок не было.

Уточняется, что 14 февраля на территории Пермского края был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 500 деревянных палет, предназначенных для отправки в Республику Казахстан.

Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

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