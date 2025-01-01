Энергетики отключили электричество в 24 частных домах Перми Несанкционированные подключения к электросетям обнаружены в микрорайоне Чапаевский Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» приняли участие в межведомственном рейде в м/р Чапаевский в Перми. Были выявлены участки земли, которые незаконно использовались для строительства жилых зданий и других построек. Администрация района планирует подать в суд иск о признании этих сооружений самовольными и о их сносе.

Энергетики в свою очередь зафиксировали случаи несанкционированных подключений к электрическим сетям. В результате рейда было отключено 24 незаконно подключённых жилых дома на улицах 1-я Логовая, Кизеловская, Чапаева, Трактористов и Белорусская.

Специалисты отметили, что такие самовольные подключения зачастую выполнены кустарным способом, что может привести к короткому замыканию, пожарам и несчастным случаям. Кроме того, страдают соседи, которые исправно платят за электроэнергию, но сталкиваются с ухудшением качества электроснабжения и скачками напряжения.

В компании напомнили, что самовольное подключение является административным правонарушением и карается штрафом. Для граждан предусматривается штраф до 15 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб. За повторное нарушение размер штрафа может быть удвоен.

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