В Перми к юбилею Победы начали оформлять общественный транспорт Увидеть праздничный автобус смогут пассажиры маршрута №10 Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что в МУП «Пермгорэлектротранс» завершили оформление автобуса и трамвая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оба транспортных средства скоро увидят пермяки.

«Сейчас транспортные средства проходят подготовку, и уже на этой неделе памятно оформленный автобус выйдет на маршрут №10 «М/р Садовый — М/р Нагорный», а трамвай с бортовым номером 564 начнёт курсировать по различным маршрутам города», — написал Соснин в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Чиновник также отметил, что городские власти будут стремиться отразить памятную дату в разных сферах жизни города.

Напомним, на сегодняшний день в Пермском крае осталось 4224 ветерана Великой Отечественной войны, из которых непосредственных её участников всего 107 человек. Из общего количества ветеранов 66 — жители блокадного Ленинграда, 155 — бывшие несовершеннолетние узники фашизма, 3456 — труженики тыла и 649 — вдовы умерших участников (инвалидов) Великой Отечественной войны.

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