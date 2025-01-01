Заключённого пермской колонии осудят за призывы к экстремизму Поделиться Твитнуть

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности по Пермскому краю выявили противоправную деятельность гражданина Таджикистана, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений Прикамья.

Как рассказали в ведомстве, иностранный гражданин публично высказывал одобрение деятельности экстремистской организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

За призывы к осуществлению экстремистской деятельности следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса РФ.

«Управлением реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправной деятельности иностранца», — говорится в официальном сообщении ведомства.

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