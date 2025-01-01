МВД проводит проверку сообщения об избиении 89-летней жительницы Прикамья Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В выходные 15 и 16 февраля в телеграм-каналах и сообществах Пермского края появились сообщения о том, что пожилая женщина подверглась нападению якобы со стороны своего внука, а местная больница будто бы отказывалась принять избитую пенсионерку. По данным автора публикации, событие произошло в Губахе.

Сайт perm.aif.ru обратился за разъяснениями в ГУ МВД России по Пермскому краю. В результате выяснилось, что действительно женщина обращалась в медучреждение в Губахе 15 февраля.

В полиции рассказали, что в этот день было получено сообщение от местного жителя о том, что он обнаружил свою бабушку 1935 г.р. всю в крови. Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение с различными телесными повреждениями.

После инцидента органы правопорядка инициировали проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства получения женщиной травм.

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