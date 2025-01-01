В Перми запущена первая голосовая система охраны Вечного огня После тестирования её могут установить у других памятников Поделиться Твитнуть

В Перми началось тестирование системы видеонаблюдения с голосовым предупреждением на площади Ветеранов, где находится Вечный огонь. Этот пилотный проект был инициирован министерством информационного развития и связи Пермского края, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Оборудование призвано предотвращать акты вандализма с помощью звуковых оповещений через громкоговорители. Камеры будут также фиксировать памятник Уральскому добровольческому корпусу, расположенный рядом с Вечным огнём.

Система функционирует следующим образом: если кто-то подходит к Вечному огню ближе, чем на 30 см, включается сигнал с просьбой отойти. При игнорировании сообщения информация передаётся на пульт управления, где специалист оценит ситуацию и, если потребуется, вызовет полицию.

Камера круглосуточно передаёт данные в единую цифровую систему, к которой имеют доступ правоохранительные органы, службы спасения и администрация.

Тестирование системы продлится около месяца, после чего будет оценена возможность установки подобных систем на других памятниках.

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