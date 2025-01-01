В Пермском крае школьные звонки заменят на патриотические песни И пройдут занятия по теме СВО Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В феврале, к празднику Дня защитника Отечества, в учебных заведениях Пермского края вместо привычных школьных звонков будут звучать отрывки патриотических песен, таких как «За тебя, Родина-мать», «У Чёрного моря», «Офицеры», «От героев былых времен», «Ленинградские мальчишки» и «Флаг моего государства», сообщает «Рифей» со ссылкой на министерство образования региона.

Также в учебных заведениях будут проведены занятия «Герои СВО: защищая нас и Родину» и «Герои СВО: кто они?».

Напомним, инициативу «Музыка вместо звонков» начали реализовывать в российских школах в ноябре 2024 года. Суть проекта заключается в замене традиционных школьных звонков на фрагменты известных мелодий и классических произведений. Например, в ноябре звучали композиции Александры Пахмутовой, в декабре — музыка из балета «Щелкунчик», а в январе — песни Международного детского центра «Артек».

Проект реализуется Министерством просвещения Российской Федерации в сотрудничестве с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

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