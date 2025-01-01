О готовности сменить профессию сообщили 68% пермяков На смену места работы в ближайший год настроены 77% опрошенных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 77% работников планируют сменить место работы в течение ближайшего года, сообщает hh.ru. Для сравнения: по стране этот показатель составляет 71%. Чаще всего менять работу собираются люди в возрасте 25-34 лет, в основном это юристы, финансисты, бухгалтеры, а также представители административного персонала, сферы развлечений и массмедиа.

Лишь 5% трудящихся в Прикамье уверены, что останутся на своём месте (11% — в среднем по РФ). Наиболее устойчивы к смене работы сотрудники HR (20%), менеджеры (18%) и медики (16%).

За год выросло число людей, готовых менять не только место работы, но и сферу деятельности. В Пермском крае об этом заявили 68% опрошенных (в среднем по РФ — 63%). Особенно высокую готовность «начать новую жизнь» проявляют административные работники (72%) и менеджеры по продажам (67%). Наиболее популярным выбором таких людей являются две сферы: ИТ и государственные организации (по 10%).

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