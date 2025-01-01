Алёна Бронникова Проект реконструкции тяговой подстанции в центре Перми прошёл экспертизу Проект реализуется в рамках модернизации трамвайной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Проектная документация на реконструкцию тяговой подстанции № 11 в рамках этапа № 2.4 по модернизации трамвайной инфраструктуры в Перми 14 февраля получила положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Реализацией проекта занимается ООО «Мовиста регионы». Проектная документация подготовлена московскими ООО «Электротранспроект» и ООО Проектная компания «Кварк», а также ростовским ООО «ОКН-Проект».

Согласно размещённой на сайте правительства Прикамья информации, речь идёт об объекте, расположенном в центре Перми по ул. Ленина, 100а, на земельном участке 805,2 кв. м. Проектом предусматриваются работы по демонтажу существующего оборудования и здания подстанции 14х17 м, высотой 4,5 м, строительство нового объекта размером 7х16 м и высотой 2,6 м, монтаж оборудования, инженерных сетей и благоустройство территории.

Напомним, в ноябре 2022 года в рамках федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта было подписано концессионное соглашение между дирекцией дорожных концессий, администрацией Перми и «Мовиста Регионы Пермь». Документ предусматривает обновление подвижного состава и транспортной инфраструктуры до 2025 года, в том числе 7 тяговых подстанций и 35 км трамвайных путей. Часть соглашения уже выполнена. Летом инвестор представил концепцию реконструкции трамвайного депо «Балатово» в Индустриальном районе Перми.

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