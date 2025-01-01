Пермский производитель систем для двигателей закончил 2024 год с убытком Негативные финансовые результаты обусловлены, в том числе, снижением поступлений от потребителей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО "ОДК-СТАР"

АО «ОДК-СТАР» представило финансовый отчёт за прошлый год, согласно которому компания понесла чистый убыток, составивший свыше 531,8 млн руб. В 2023 году «ОДК-СТАР» завершила с чистой прибылью в 72,4 млн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Выручка предприятия выросла почти на 3 млрд руб., достигнув 12,41 млрд руб. (в прошлом году — 9,521 млрд руб.). Убыток от продаж составил 313,99 млн руб., в то время как в предыдущем году была зафиксирована прибыль на уровне 282,3 млн руб. Также увеличилась дебиторская задолженность компании с 4,589 до 7,152 млрд руб.

В отчёте говорится, что негативные финансовые результаты обусловлены, в том числе, снижением поступлений от потребителей. Для расчётов с поставщиками АО было вынуждено привлекать кредиты. Также указано, что предприятие не смогло в полном объёме выполнить производственный план из-за задержек поставок оборудования от заводов. Кроме того, «ОДК-СТАР» несёт затраты на реализацию инвестиционной программы. В этом году планируется увеличить объём продаж до 13,7 млрд руб. и достичь чистой прибыли в 249,6 млн руб.

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