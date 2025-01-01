Болельщики пермской «Пармы» вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Болельщики пермского БК «Парма» вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ. «Парма» названа самым посещаемым клубом Лиги во всех сезонах, в которых он принимал участие. На счету «Пармы» более 30 аншлагов. Также в 2025 году в Зал славы вошли три баскетболиста: Кори Хиггинс, Зоран Лукич и Валерий Колесников.

Зал славы Единой лиги ВТБ — ежегодная награда, вручаемая игрокам, тренерам, функционерам и баскетбольным специалистам, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию Единой лиги ВТБ. Первое вручение награды прошло 16 февраля 2019 года. Тогда призами были отмечены шесть именитых игроков и три тренера. Второе вручение награды состоялось 15 февраля 2020 года, призами были отмечены пять человек. В 2021 году призами были отмечены три игрока и один комментатор. На следующий год в Зал славы были введены два игрока, один тренер, один функционер и один ведущий. В 2023 году — три игрока, один тренер и два функционера.

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