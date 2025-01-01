В МЧС Прикамья прокомментировали эвакуацию из гипермаркета «Семья» В ходе происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пресс-сужбе ГУ МЧС России по Пермскому краю назвали причину эвакуации посетителей ТРК «Семья».

«В ТРК «Семья» на фудкорте произошло пригорание пищи, в результате которого сработала система автоматической пожарной сигнализации», — сообщили в ведомстве.

При этом в МЧС подчеркнули, что поводов для паники нет.

Напомним, ранее в краевом минтербезе сообщили, что днём 16 февраля в кафе «Бургер Кинг», которое находится в ТРК «Семья», произошло нарушение технологического процесса в связи с поломкой и отключением системы вытяжной вентиляции. При этом возгорания не было. Во время инцидента никто не пострадал.

В министерстве территориальной безопасности призвали всех соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

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