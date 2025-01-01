В Перми эвакуировали посетителей гипермаркета «Семья» В здании сломалась система вытяжной вентиляции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня днём, 16 февраля, в кафе «Бургер Кинг», которое находится в ТРК «Семья», произошло нарушение технологического процесса в связи с поломкой и отключением системы вытяжной вентиляции. Об этом сообщили в администрации торгового центра.

«Возгорания не было. Угрозы жизни и здоровью для посетителей торгового центра «Семья» не было и нет. В данный момент все системы пожарной безопасности работают в штатном режиме», — рассказали «Новому компаньону» в краевом минтербезе.

В ведомстве призывают всех граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пока не прокомментировали ситуацию.

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