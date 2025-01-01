Начальнику пермского спецприёмика предъявили обвинение в мошенничестве
Ему инкриминируют присвоение премий сотрудников учреждения
Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми предъявили начальнику спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по Перми обвинение мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в крупном размере.
По данным следствия, в декабре прошлого года руководитель учреждения похитил премии, предназначенные для сотрудников спецприёмника по итогам года. Сумма похищенных средств составила 825 тыс. руб.
Преступление выявили сотрудники оперативно-розыской части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.
Как ранее писал «Новый компаньон», его отправили на два месяца в СИЗО.
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