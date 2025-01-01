Начальнику пермского спецприёмика предъявили обвинение в мошенничестве Ему инкриминируют присвоение премий сотрудников учреждения Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи следственного отдела по Свердловскому району Перми предъявили начальнику спецприемника для лиц, подвергнутых административному аресту УМВД России по Перми обвинение мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в крупном размере.

По данным следствия, в декабре прошлого года руководитель учреждения похитил премии, предназначенные для сотрудников спецприёмника по итогам года. Сумма похищенных средств составила 825 тыс. руб.

Преступление выявили сотрудники оперативно-розыской части собственной безопасности ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Как ранее писал «Новый компаньон», его отправили на два месяца в СИЗО.

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