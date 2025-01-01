В Перми начальника спецприёмника отправили в СИЗО
Ему инкриминируют мошенничество с использованием сулжебного положения
Начальника спецприёмника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, № 2 Управления МВД России по Перми, отправили на два месяца в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда Перми, где мужчине избрали меру пресечения.
Задержанного обвиняют в мошенничестве, совершённом с использованием своего служебного положения в крупном размере.
По данным следствия, он похитил 825 тыс. руб., предназначавшихся для выплаты премий личному составу.
Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре прошлого года в Перми задержали начальника следственного изолятора № 5 ГУФСИН по Пермскому краю, полковника внутренней службы Арсена Шихрагимова и его зама. В помещениях СИЗО следователи СК провели обыски.
В следкоме по региону заподозрили, что в администрации изолятора забирали часть премий, предназначенных сотрудникам учреждения.
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