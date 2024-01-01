Правоохранители задержали начальника пермского СИЗО-5 и его зама В помещениях провели обыски Поделиться Твитнуть

В Перми задержаны начальник и заместитель начальника следственного изолятора №5 ГУФСИН по Пермскому краю. В помещениях СИЗО следователи СК провели обыски.

Как сообщает «КП-Пермь», оперативные мероприятия прошли в рамках возбуждённого ранее уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. У следователей есть подозрение, что в администрации изолятора забирали часть премий, предназначенных сотрудникам учреждения.

Начальник пермского СИЗО №5 (ул. Соликамская, 246а) — полковник внутренней службы Арсен Шихрагимов. Он возглавил учреждение в 2022 году. Ему и его заму должны избрать меру пресечения.

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю подтвердили факт задержания администрации СИЗО, но пока отказались комментировать ситуацию, так как идут следственные действия.

Ранее «Новый компаньон» писал, что силовики задержали подозреваемых в краже нефти из магистрального трубопровода в Пермском округе. Несколько человек сделали врезки в нефтепровод и сливали углеводородное сырьё в цистерны. Их поймали сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с росгвардейцами.









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