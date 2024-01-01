ФСБ задержала в Перми похитителей нефти Они делали врезки и сливали нефть в цистерны Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Силовики задержали подозреваемых в краже нефти из магистрального трубопровода в Пермском округе.

Несколько человек сделали врезки в нефтепровод и сливали углеводородное сырьё в цистерны. Их поймали сотрудники УФСБ по Пермскому краю совместно с росгвардейцами.

«Общая сумма ущерба оценивается в 600 тыс. руб.», — сообщили в ведомстве.





Возбуждено уголовное дело по признакам кражи из нефтепровода. Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.



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