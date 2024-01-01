Алёна Бронникова В отношении пермяка возбудили уголовное дело по обвинению в экстремизме Внимание ФСБ привлекли материалы в соцсетях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники управления ФСБ России по Пермскому краю выявили противоправную деятельность жителя Перми, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Возбуждено уголовное дело.

«Житель города Перми разместил в социальных сетях материалы, содержащие признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединённых по признаку национальности», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел УФСБ в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершённые с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета).

В данный момент устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности. Пермяку может грозить срок до пяти лет.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Прикамье 90% экстремистских преступлений совершаются с использованием сети. С начала года было заблокировано 643 интернет-ресура с изображениями и текстами экстремистской направленности и деструктивного характера.

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