В Прикамье 90% экстремистских преступлений совершаются с использованием Сети В полиции рассказали о деструктивном контенте в Интернете Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

На совместной пресс-конференции представителей ГУ МВД по Пермскому краю, посвященной киберпреступлениям экстремистской и террористической направленности, начальник Центра по противодействию экстремизму краевого главка Григорий Назаров и представитель Общественного совета при МВД по Ирина Чернова рассказали о деструктивном контенте в Интернете. Также эксперты поделились статистикой по экстремистским и террористическим преступлениям. Мероприятие состоялось в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде».

По словам Григория Назарова, 9 из 10 всех зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности совершаются с пользованием Сети.

«Количество киберпреступлений значительно выросло, поскольку их стали лучше выявлять за счёт технических возможностей, которые появились. С начала этого года году было заблокировано 643 интернет-ресура с изображениями и текстами экстремистской направленности и деструктивного характера», — пояснил начальник центра по противодействию экстремизм

Ирина Чернова, которая также является руководителем КИБЕРдружины Прикамья и краевого проекта «Наставничество59» отметила, что в последнее время социальные сети стали более активно сотрудничать и быстрее отвечают на запросы. Например, раньше пользователь, обратившийся с жалобой на тот или иной контент, мог ждать ответ 3-4 месяца. Сейчас это занимает около недели. После этого администрация соцсети блокирует, либо приостанавливает работу конкретной группы или конкретного сообщества. Однако новым вызовом стал Telegram.

«Большинство детей уходит в Telegram, мы это видим. Это не только отдельные каналы, но частные и закрытые каналы. Это ситуации, когда дети начинают вести свои каналы и рассказывать о своих увлечениях. При этом они сами же подключают анонимных ботов, а затем через этих анонимных ботов детей вовлекают в деструктив», — пояснила Чернова.

Она привела в пример случай. Несовершеннолетняя рассказала о своём увлечении в Telegram и подсоединила к каналу комментаторов. Это привлекло внимание не только реальных пользователей, но и ботов.

«Девочку начали гнобить. Пишут откровенно неприятные вещи, кидают различные ссылки на деструктивный контент. И понятно, если пользователь анонимный, то она в принципе не знает, кто это пишет. Это ещё один из вызовов, который сейчас появляется в Telegram», — отметила эксперт.

И сегодня самое важное, по словам Ирины Черновой, — научить ребёнка критическому мышлению, чтобы он понимал: нельзя переходить по любой ссылке, потому что это большой риск угрозы. Нажимая на ссылку, можно передать удалённый доступ к своей личной информации.

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