Алёна Бронникова На стройплощадке межвузовского кампуса в Перми завершили забивку пробных свай Устройство основных свайных полей начнётся в марте Поделиться Твитнуть

На строительной площадке межвузовского кампуса «Будущее Пармы» в м/р Камская долина в Перми завершился этап забивки пробных свай. Как сообщают краевые власти правительство, для испытаний использовали 97 свай.

«Испытания статической нагрузки прошли успешно, в ближайшее время строители приступят к динамическим испытаниям. По словам заместителя генерального директора ООО "Кампус Парма" Андрея Колмогорова, в середине марта 2025 года начнётся устройство основных свайных полей для объектов кампуса», — информирует пресс-служба правительства Прикамья.

В декабре проект строительства получил положительное заключение госэкспертизы, а в январе краевое минимущество выдало разрешение на возведение объекта. На территории будущего кампуса появятся пять гостиниц для студентов и преподавателей, учебно-лабораторный комплекс с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекс (ФОК) и конгресс-холл с пешеходной галереей. Первыми объектами, по словам властей, станут конгресс-холл и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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