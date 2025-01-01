Алёна Бронникова Минимущества Прикамья выдало разрешение на строительство межвузовского кампуса Заключение госэкспертизы проект получил в конце декабря Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Прикамья выдало разрешение на строительство в Перми межвузовского многофункционального кампуса «Будущее Пармы». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Большая часть работ, не требующих разрешения на строительство, выполнена. Компанией-концессионером заключены договоры строительного контроля и технического надзора, привлечён генеральный подрядчик строительства. На первом этапе будут проведены работы по вертикальной планировке, устройству насыпи и свайных фундаментов», — рассказали в министерстве.

Напомним, 28 декабря проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Он включает в себя возведение в м/р Камская долина пяти гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тыс. мест, учебно-лабораторного комплекса с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и конгресс-холла с пешеходной галереей. ФОК, конгресс-холл, уличные спортивные площадки, прогулочные и рекреационные пространства кампуса планируется сделать доступными для всех жителей и гостей города.

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