Проект межвузовского кампуса в Перми прошёл экспертизу Положительное заключение было получено 28 декабря Поделиться Твитнуть

Государственная экспертиза одобрила проект межвузовского кампуса в Перми. Положительное заключение было получено 28 декабря.

По информации пресс-службы краевого правительства, на данный момент на стройплощадке в Камской долине завершено большинство работ, которые не требовали разрешения на строительство. Концессионер ООО «Кампус Парма» подписал контракты на строительный контроль и технический надзор, а генеральным подрядчиком назначено ООО «Эталонпромстрой».

Работы по вертикальной планировке, созданию насыпи и свайных фундаментов запланированы на начало 2025 года.

Проект включает возведение пяти гостиниц для студентов и преподавателей на почти 5 тыс. мест, учебно-лабораторного комплекса с технопарком, физкультурно-оздоровительного комплекса и конгресс-холла с пешеходной галереей.

Напомним, что в кампусе «Будущее Пармы» будет реализовано пять направлений научно-технологического межвузовского сотрудничества: «Здоровье Пармы» займётся исследованиями в бионике и цифровой медицине, «Недра Пармы» — цифровизацией недропользования, «Технологии Пармы» предложит новые решения в машиностроении, «Пространство Пармы» — инженерные инфраструктурные решения, а «Душа Пармы» — подготовку специалистов в области креативных индустрий.

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