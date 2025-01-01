Алёна Бронникова На СВО погиб житель Александровского округа Пермского края Рафаил Сафаров Похороны прошли 15 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Александровск Официально" ВКонтакте

В зоне СВО погиб житель Александровского округа Пермского края Рафаил Сафаров. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Рафаил родился в 1967 году в Александровске, после окончания школы получил в профессиональном училище специальности каменщика и тракториста, водителя БелАЗа. Работал вахтовым методом, водителем грузовых машин.

«В тяжёлое для страны время Рафаил не остался в стороне и в октябре 2024 года по своим внутренним убеждениям принял решение пойти на военную службу по контракту, где честно выполнял воинский долг, вплоть до рокового дня. 21 января Рафаил Раилович Сафаров, проявив стойкость и мужество, героически погиб в бою», — говорится в информации властей.

Церемония прощания состоялась 15 февраля.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 14 февраля в Александровском округе проводили в последний путь Василия Шешукова. С марта 2024 года он считался пропавшим без вести.

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