В Прикамье простились с участником спецоперации Василием Шешуковым
Он погиб в марте прошлого года
В Александровском округе состоялись похороны участника СВО Василия Шешукова, которого долгое время считали пропавшим без вести. Об этом рассказали местные власти на официальной странице муниципалитета в соцсетях.
Василий Шешуков родился 17 октября 1978 года в Александровске. Окончил там школу № 1, а после сразу начал трудовую деятельность. В последние годы работал в Росгвардии.
В ноябре 2023 года решил пойти на военную службу по контракту. С 3 марта прошлого года мужчина считался без вести пропавшим, однако лишь недавно выяснилось, что Василий в тот день героически погиб в бою. Обстоятельства его гибели не уточняются.
Администрация Александровского округа выразила родным и близким глубокие соболезнования.
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