Алёна Бронникова Под Пермью продаётся долгострой обанкротившегося Треста № 14 Стоимость двухэтажного здания оценили почти в 30 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском муниципальном округе выставлен на продажу кирпичный двухэтажный долгострой обанкротившегося в 2021 году ПАО «Трест № 14». Объект незавершённого строительства находится по ул. Сибирской, 45 во Фролах.

Площадь реализуемого здания составляет 549,1 кв. м. Объект продаётся вместе с двумя смежными земельными участками общей площадью 2,2 тыс. кв. м — 1,6 тыс. кв. м пoд зданиe и 612 кв. м пoд благoуcтройствo территoрии. Участки находятся в границах зoны многоэтажной жилoй заcтpойки, под paзмещение многокваpтиpныx домов этажностью девять и более этaжeй. Стоимость актива составляет 29,9 млн руб.

«На участке расположено отдельно стоящее односекционное двухэтажное здание с техническим подпольем и плоской крышей. Девять квартир (однокомнатных три, двухкомнатных две, "евродвушка" одна, трёхкомнатных три). Застройщик — ПАО "Трест № 14". Год ввода в эксплуатацию — 2017», — сообщается в объявлении на «Авито».

Автор отмечает, что здание может подойти под размещение офисов, гостиницы, медицинского центра или многоквартирного жилого дома. Изначально здесь планировалось возвести девятиэтажный дом. При нехватке площадей новому собственнику предлагают надстроить ещё один этаж или полностью снести здание под новый проект.

Напомним, в 2021 году в отношении Треста № 14 было открыто конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере 200 млн руб. В 2023 году на торги были выставлены недостроенные жилые дома в Пермском округе суммарной стоимостью 247,1 млн руб. Тогда же стало известно, что Региональный фонд защиты прав дольщиков заключил договор о завершении долгостроя по ул. Сокольской, 10б в Перми, в декабре 2024-го дом был достроен.

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