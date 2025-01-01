Алёна Бронникова Жителя Пермского края отправят в колонию за оправдание теракта на Крымском мосту Суд приговорил его к шести годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Жителя Пермского края, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности, отправят в колонию. Суд вынес приговор по уголовному делу.

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, фигурант уголовного дела разместил информационные материалы интернете с признаками оправдания теракта на Крымском мосту.

В отношении подозреваемого были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Центральный окружной военный суд признал его виновным в совершении инкриминируемого преступления.

Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В течение четырёх лет он не может заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов в интернете. В данный момент приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, в октябре 2022 года на Крымском мосту утром был подорван грузовой автомобиль. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении полуострова, в результате чего два автомобильных пролёта частично обрушились, три человека погибли. ФСБ назвала организатором теракта Главное управление разведки минобороны Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.