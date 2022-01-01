Елена Синица ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту По данным ведомства, им является главное управление разведки минобороны Украины Поделиться Твитнуть

фото очевидца / РИА Новости

Организатором теракта на Крымском мосту является главное управление разведки минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. В частности, называется имя руководителя ведомства Кирилла Буданова.

Уточняется, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг. В начале августа его из порта Одессы направили в болгарский Русе в рамках контракта между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)».





В результате в рамках этого уголовного дела задержали пять граждан России и трёх граждан Украины и Армении.





Напомним, на Крымском мосту утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль. Подрыв произошёл в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова. В результате частично были обрушены два автомобильных пролёта.

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