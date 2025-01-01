Алёна Бронникова «Локомотив» вызвал нападающего из пермского «Молота» Илья Николаев провёл в составе пермской команды 13 игр Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Ярославский ХК «Локомотив» вызвал в основу 23-летнего нападающего Илью Николаева из пермского «Молота». Об этом пресс-служба пермского хоккейного клуба сообщила 15 февраля.

«Нападающий Илья Николаев вызван в расположение ярославского "Локомотива". В текущем сезоне форвард провёл в составе "Молота" 13 матчей, в которых набрал 6 (3+3) баллов за результативность при показателе полезности "+8"», — сообщается в соцсетях клуба.

В Пермь Николаев перешёл в январе. Воспитанник ярославской школы хоккея, до 2020 года выступал в составе местного «Локомотива». Годом ранее стал обладателем Кубка Харламова, а также серебряным призёром Юниорского чемпионата мира. С 2021 года он выступал за океаном в лигах USHL, ECHL и AHL. В рамках USHL в 63 матчах форвард набрал 80 (28+52) очков, в 48 играх ECHL — 41 (15+26) очко, а в AHL — 10 (3+7) очков за 44 игры.

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