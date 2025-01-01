Алёна Бронникова Председатель СКР третий раз потребовал доклад о проверке по возведению мечети в Перми Местные жители выразили несогласие со строительством объекта Поделиться Твитнуть

Проект мечети / gorodperm.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки и установленных обстоятельствах по информации о несогласии жителей м/р Верхняя Курья в Перми со строительством мечети. Об этом сообщается в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Жители считают, мечеть может стать местом скопления мигрантов. При этом отмечается, что на территории района нет медицинских учреждений, не хватает мест в детских садах и секциях.

«Ранее Александр Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — добавили в ведомстве.

О планах строительства религиозного учреждения в Верхней Курье стало известно в 2024 году. Местные жители выразили несогласие с проектом. В июле представители Богоявленского мужского монастыря в микрорайоне призвали пермяков не разжигать межнациональную рознь. Тогда Бастрыкин впервые заинтересовался проблемой и поручил региональному СК представить доклад.

Осенью несогласные со строительством пермяки обратились в приёмную Бастрыкина ВКонтакте. Тогда глава следственного комитета вновь поручил доложить о результатах проверки.

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