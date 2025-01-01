Алёна Бронникова Пермский край вошёл в топ-3 регионов по росту потребления алкоголя Жители начали пить на 40% больше Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

Пермский край оказался в числе российских регионов с самым большим приростом употребления алкоголя на душу населения за год. Рост в декабре 2024 года относительно декабря 2023 года составил 40%, это один из самых высоких показателей, выше — только в Кабардино-Балкарии (+43%).

Как сообщает «РБК Вино» со ссылкой на Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава, потребление алкогольной продукции выросло за год в 41 субъекте РФ. Сильнее всего в Кабардино-Балкарии, Пермском крае, Тюменской области (+36%), Сахалинской области (+35%) и Ненецком АО (+34%).

В большинстве регионов жители стали пить реже. Среди 44 территорий заметнее всего употребление алкоголя снизилось в Башкирии — на 26%, Амурской и Астраханской областях — по 25%, Вологодской области (на 24%) и ХМАО (на 23%).

Замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении института Виктор Зыков отметил, что алкоголь разрушительно влияет на сердечно-сосудистую систему, а его чрезмерное употребление приводит к повышению артериального давления, ослаблению сердечной мышцы, аритмии и увеличению риска инсульта. Он также добавил, что предположения о полезности алкоголя являются самообманом, поскольку риски, связанные с его употреблением намного выше.

Ранее Пермьстат подсчитал, что Пермский край в 2024 году оказался самым курящим регионом в ПФО, ежедневно в регионе курят более 18,5% жителей. В среднем у курильщиков уходит одна пачка сигарет в день.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.