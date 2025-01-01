Алёна Бронникова Пермский край оказался самым курящим регионом в ПФО Более 18% жителей курят ежедневно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край в 2024 году оказался самым курящим регионом в Приволжском федеральном округе. На данные выборочного наблюдения Росстата о состоянии здоровья населения за прошлый год обратил внимание «Рифей».

Согласно результатам проведённого опроса, ежедневно в Прикамье курят более 18,5% жителей. Второе место в ПФО по числу жителей, имеющих эту вредную привычку, заняла Самарская область — 15,2%, на третьем оказался Татарстан — 12,7%.

Респонденты отвечали, что чаще всего начинали курить в 15-19 лет, большинство из них — мужчины. При этом после 25 лет многие бросают или сокращают употребление табака. В среднем у курильщиков уходит одна пачка сигарет в день.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в школах Перми начали устанавливать датчики, реагирующие на дым и пар. Эта мера призвана бороться с курением в школьных туалетах.

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