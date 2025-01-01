В Пермском крае трагически погиб директор МУП «Коммунальные электрические сети» Обстоятельства его гибели устанавливаются Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Александровском округе погиб директор МУП «Коммунальные электрические сети» Николай Якимов.

В Государственной инспекции труда по Пермскому краю сообщили, что днём 14 февраля он проводил работы по проверке линии электросетей в лесу по дороге в деревню Шубино. Обнаружив нависшие на линии ветви елей, принял решение спилить дерево, чтобы предотвратить замыкание. После надпила глубиной 2 см дерево расщепилось, переломилось на высоте 4 м и упало на голову мужчины, нанеся ему смертельные травмы.

«Ход расследования по факту гибели директора МУП «Коммунальные электрические сети» поставлен на контроль заместителю руководителя (по охране труда) Инспекции. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — отметил руководитель Государственной инспекции труда в Пермском крае Олег Украинский.

Ранее, утром 14 февраля, в ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница № 13» было обнаружено тело палатной медицинской сестры. Женщину 1971 г.р. с признаками клинической смерти нашли после смены в раздевалке стационарного отделения паллиативной медицинской помощи детям хосписа для детей. По факту смерти медицинской сестры инспекция организовала расследование, устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы.

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