В пермской больнице на рабочем месте умерла медсестра Причины несчастного случая устанавливаются Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 14 февраля в ГБУЗ Пермского края «Детская клиническая больница № 13» было обнаружено тело палатной медицинской сестры.

Как сообщают в Государственной инспекции труда в Пермском крае, по информации работодателя, женщину 1971 г.р. с признаками клинической смерти нашли после смены в раздевалке стационарного отделения паллиативной медицинской помощи детям хосписа для детей.

По факту смерти медицинской сестры инспекция организовала расследование, устанавливаются обстоятельства и причины несчастного случая, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы. В ведомстве также отметили, что во время расследования будет проведён правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работницы, в частности режимом труда и отдыха. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

Ранее в Пермской краевой организации Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности сообщили о случае со смертельным исходом, произошедшем с главным техническим инспектором труда. По информации работодателя, тело работника было найдено на рабочем месте утром 12 февраля 2025 года.

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