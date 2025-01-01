Скончался главный технический инспектор пермского Росхимпрофсоюза Он был найден на рабочем месте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермской краевой организации Российского профсоюза работников химических отраслей промышленности сообщили о случае со смертельным исходом, произошедшем с главным техническим инспектором труда.

По информации работодателя, тело работника было найдено на рабочем месте утром 12 февраля 2025 года. Коллеги видели его в последний раз накануне, в 17:00, когда он находился в своём кабинете.

В инспекции труда рассказали о формировании комиссии для расследования данного инцидента с целью выяснения обстоятельств и причин произошедшего. В ближайшие дни планируется провести правовой анализ трудовой документации работника, включая режим труда и отдыха. Кроме того, ожидаются результаты судебно-медицинской экспертизы, касающиеся причин его смерти.

Если будут обнаружены нарушения трудового законодательства, последуют административные меры.

Отмечается, что ранее этот работник занимал должность начальника управления труда в министерстве труда и социального развития Пермского края и в министерстве промышленности и торговли региона.

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