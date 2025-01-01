В Соликамск доставлены первые низкопольные автобусы Начался процесс передачи транспорта в муниципальную собственность Поделиться Твитнуть

В Соликамск прибыли первые 11 низкопольных газомоторных автобусов. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Соликамского округа Александр Русанов.

В новом транспорте предусмотрены климат-контроль, системы видеонаблюдения, USB-розетки для зарядки устройств и медиасистемы. Также автобусы оснащены низко

«Низкопольная конструкция обеспечит комфортный вход для маломобильных граждан, родителей с колясками и пожилых людей, что делает транспорт доступным для всех категорий пассажиров, — написал Александр Русанов. — Сейчас начинается процесс передачи транспорта в муниципальную собственность, оформление документов, интеграция маршрутов и другие организационные мероприятия».

Он отметил также, что в рамках сотрудничества в властями региона обновление автопарка будет продолжено.

Напомним, в начале недели для муниципального автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» в краевой центр было доставлено пять новых автобусов большого класса модели МАЗ-203, каждый из которых может перевозить по 105 пассажиров. Всего в муниципальный автопарк прибудут девять таких машин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.