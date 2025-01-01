В Пермь прибыли пять новых автобусов модели МАЗ-203 Всего в муниципальный автопарк прибудут девять таких машин Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Для муниципального автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» в краевой центр доставлено пять новых автобусов большого класса модели МАЗ-203, каждый из которых может перевозить по 105 пассажиров. Всего в муниципальный автопарк прибудут девять таких машин. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Автобусы приобретены в рамках программы льготного лизинга, действующей в Республике Беларусь, которая предполагает субсидирование двух третей ключевой ставки. Это позволяет снизить стоимость автобусов на 20% по сравнению с коммерческими условиями лизинга.

Транспортные средства оборудованы камерами, системами климат-контроля, оповещения для пассажиров, а также навигационным и коммуникационным бортовым комплексом. Для повышения уровня комфорта увеличено количество стационарных валидаторов для оплаты проезда с четырёх до шести. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда инвалидных колясок и выделенное место в центре салона.

Администрация Перми

После завершения всех необходимых процедур, включая приёмку, обкатку и техническое обслуживание, новые автобусы начнут работать на маршруте №71 «Анвара Гатауллина — Пермь-I».

«Кроме того, определили перевозчика для работы на временных маршрутах из Кировского и Орджоникидзевского районов в центр города. Здесь с 3 марта параллельно с маршрутами №15 и №53 начнут курсировать «гармошки». Они будут работать в пиковые часы по будням, что поможет разгрузить уже существующие направления. Маршрут №42 «Микрорайон Водники — Центральный рынок» будет работать по будням с 6:30 до 12:00 и с 15:00 до 20:40, а маршрут №43 «10-й микрорайон — Центральный рынок» — в будни с 7:00 до 12:30 и с 15:00 до 20:00», — написал в тг-канале градоначальник.

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