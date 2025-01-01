На пожаре в Березниках спасли человека Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 14 февраля в шестиэтажном доме в Березниках произошёл пожар. Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает, что в одной из квартир из-за короткого замыкания электропроводки загорелись пластиковые панели в ванной комнате.

В жилом помещении в это время находились маломобильный 30-летний мужчина и его мать. Молодой человек почувствовал едкий дым, разбудил мать и позвонил пожарным. Женщина в это время пыталась самостоятельно потушить огонь.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли мужчину при помощи спасустройства, его мать вышла самостоятельно. Оба госпитализированы.

Площадь возгорания составила 3 кв. м. Пожар ликвидировали 10 огнеборцев 9 пожарно-спасательной части и 3 единицы техники МЧС России.

В связи с происшествием в МЧС по региону напомнили, что установка в жилье пожарного извещателя поможет спасти жизни в случае возгорания.

Ранее в ведомстве рассказали о пожаре, который произошёл на ул. Бахаревской в Перми и едва не унёс жизни трёх человек: женщины и двух её малолетних детей. Люди спали, когда началось возгорание. В какой-то момент из-за короткого замыкания сработал дверной звонок, который и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья трёхгодовалого сына и семилетнюю дочь

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