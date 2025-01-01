В Перми на пожаре едва не погибла мать с двумя детьми Их жизни спас случайный звонок Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали о пожаре, который произошёл на ул.Бахаревская в Перми и едва не унёс жизни трёх человек: женщины и двух её малолетних детей.

Как выяснилось, пожар случился в частном жилом доме, когда там находилась мать с двумя детьми. Все они спали, пока смертельный дым заполнял помещение.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В какой-то момент из-за короткого замыкания сработал дверной звонок, который и разбудил женщину. Обнаружив пожар, она вывела из горящего жилья трёхгодовалого сына и семилетнюю дочь.

Площадь пожара составила 45 кв м. Его тушили 40 огнеборцев и девять единиц спецтехники МЧС. Судя по опубликованным пресс-службой фотографиям, дом сгорел полностью.

В связи с происшествием в МЧС по региону напомнили, что установка в жилье пожарного извещателя поможет спасти жизни в случае возгорания, ведь случайного звонка из-за короткого замыкания может не быть.











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