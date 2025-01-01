Алёна Бронникова В Перми планируют застройку ещё одного участка вблизи стадиона «Молния» Проект планировки территории подготовят в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Фото: приложение к заданию на разработку проекта планировки территории / Минимущество Пермского края

В Орджоникидзевском районе Перми, вблизи стадиона «Молния», планируется застройка на участке площадью 3,5 га. Речь идёт о четырёх земельных участках, ограниченных улицами Менжинского, Таймырской и Кавказской в м/р Лёвшино.

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ от 12 февраля о разработке проектов планировки и межевания территории. Подготовить документацию в течение двух лет должен «Институт территориального планирования».

«Вид и наименование планируемого к размещению объекта: размещение объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения общей площадью 30 тыс. кв. м. Площадь ориентировочная, подлежит уточнению при разработке проекта планировки территории», — сообщается в приказе.

Документ обязывает ГКУ разработать проект за счёт средств финансового обеспечения выполнения госзадания. Таким образом, будут выделены элементы планировочной структуры, установлены границы территорий общего пользования и зон планируемого размещения объектов, а также определена очерёдность развития территории.

Недалеко от рассматриваемого участка, рядом с больницей Архангела Михаила, также планируется строительство жилых восьмиэтажек. В прошлом году администрация Перми согласовала с комиссией по подготовке ПЗЗ повышение высотности на участке для последующей его реализации на торгах.

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