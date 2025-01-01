Пропавшего в Перми участника СВО нашли в церкви «Новый завет» около Уфы Мужчина попал в работный дом Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Участник СВО из Перми Михаил Фомичев, который вернулся со спецоперации и пропал 1 февраля при странных обстоятельствах, нашёлся в другом регионе. Об этом изданию 59.ru рассказала его супруга Юлия. По её словам, мужчину она нашла в церкви «Новый завет» под Уфой.

Летом прошлого года Михаил решил отправиться на СВО. Он заключил контракт и уехал в зону боевых действий, но уже в сентябре того же года вернулся: у него была ранена нога и требовалось лечение. Поэтому мужчина поехал в Пермь. Однажды он поссорился со своей женой, решил уйти из дома и пропал.

Связь с ним оборвалась 1 февраля, а на следующей день его дочери в Кизел, где он был прописан, пришла телеграмма. В ней говорилось о том, что сумку мужчины нашли на улице вместе с документами. Там же был указан телефон.

Как стало известно позднее, видеокамеры на вокзале Пермь II зафиксировали Михаила Фомичева 3 февраля вместе с не известным семье мужчиной. А на этой неделе Михаил сам позвонил супруге с чужого номера и попросил вызволить его из секты в пригороде Уфы. Жена приехала по указанному адресу 12 февраля. Оказалось, там была церковь «Новый завет».

«Мне он рассказал, что на вокзале Пермь II незнакомый мужчина угостил его сначала чаем, потом предложил выпить пиво, после этого муж отключился. Он пришёл в себя только в Уфе. Там его привезли в церковь «Новый завет». Они целыми днями молились и работали. Денег им не платили, они работали за еду. У многих забирают документы и телефоны», — рассказала супруга.

Михаил трудился там разнорабочим. Люди находились там без денег, телефона и документов. Михаил помнил телефоны родни и смог с чужого мобильного позвонить жене. Приехавшая в пригород Уфы жена забрала его домой.

«Я увидела мужа и просто забрала его оттуда. Никто нас не догонял. Муж им сразу говорил, что он не бомж, его будут искать, и он не останется у них. Возможно, это их спугнуло. Там был ещё один мальчик из Ныроба. Просил меня связаться с его семьей. Я позвонила его родным», — пояснила она.

Сейчас Михаил дома, а в воскресенье он собирается снова на СВО.

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