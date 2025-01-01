Алёна Бронникова Банк России сохранил ключевую ставку до 21% годовых Годовая инфляция составила 10% Поделиться Твитнуть

Банк России 14 февраля принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Годовая инфляция на 10 февраля составила 10%. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

По мнению совета директоров Банка России, инфляционное давление остаётся высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему опережает возможности роста предложения товаров и услуг. Однако кредитная активность снижается, население всё больше склоняется к сбережению, что может повлечь и постепенное снижение инфляционного давления.

«По оценке Банка России, достигнутая жёсткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году. Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании с учётом скорости и устойчивости снижения инфляции», — отмечает ЦБ.

С учётом проводимой денежно-кредитной политики снижение годовой инфляции в текущем году прогнозируется до 7-8%, а к 4% вернётся в 2026 году.

Напомним, в конце октября этого года Центробанк РФ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. В декабре она была сохранена на прежнем уровне. Следующее заседание, где рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 21 марта.

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