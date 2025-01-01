Международный аэропорт «Пермь» временно закрыт на приём и выпуск самолётов Воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В пятницу, 14 февраля, в 14:30 в международном аэропорте «Пермь» за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился самолёт государственной авиации.

Аэропорт временно закрыт на приём и выпуск воздушных судов. Рейсы №1202 в Екатеринбург и №573 до Ижевска отправлены на запасные аэродромы. О снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

На данный момент, согласно онлайн-табло на сайте пермского аэропорта, задерживаются вылеты в Москву и Усинск, а также прилёты из Казани, Екатеринбурга и Усинска.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Большое Савино отменён рейс авиакомпании «ИрАэро» до столицы Азербайджана Баку, запланированный на вторник, 18 февраля. По одной из версий, причина отмены — нераспроданные билеты.

Согласно онлайн-табло, следующий перелёт по заданному направлению должен состояться 25 февраля. В целом же полётная программа «ИрАэро» в Баку рассчитана до конца марта 2025 года, она предполагает еженедельные рейсы по вторникам на самолётах Superjet.

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