Из Перми отменили рейс в Баку
Пока речь идёт об одном рейсе
В аэропорту Большое Савино отменён рейс авиакомпании «ИрАэро» до столицы Азербайджана Баку, запланированный на вторник, 18 февраля. На изменение в расписании обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно онлайн-табло, следующий перелёт по заданному направлению должен состояться 25 февраля. В целом же полётная программа «ИрАэро» в Баку рассчитана до конца марта 2025 года, она предполагает еженедельные рейсы по вторникам на самолётах Superjet.
В пресс-службе аэропорта корректировку расписания авиакомпании не комментируют. "По одной из версий, на отменённый рейс не удалось продать билеты", - пишет издание.
Напомним, ранее авиакомпании приостановили часть рейсов между Россией и Азербайджаном после крушения самолёта Azal, который летел в Грозный. Перевозчики ссылаются на требования безопасности и ограничения, которые ввели власти Азербайджана.
Так, азербайджанские авиакомпании приостановили полёты в десять российских городов на «неопределённый срок». Речь идёт о полётах из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу.
Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минвод и Сочи. «Уральские авиалинии» не смогли начать полёты из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку.
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