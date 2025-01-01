Из Перми отменили рейс в Баку Пока речь идёт об одном рейсе Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В аэропорту Большое Савино отменён рейс авиакомпании «ИрАэро» до столицы Азербайджана Баку, запланированный на вторник, 18 февраля. На изменение в расписании обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Согласно онлайн-табло, следующий перелёт по заданному направлению должен состояться 25 февраля. В целом же полётная программа «ИрАэро» в Баку рассчитана до конца марта 2025 года, она предполагает еженедельные рейсы по вторникам на самолётах Superjet.

В пресс-службе аэропорта корректировку расписания авиакомпании не комментируют. "По одной из версий, на отменённый рейс не удалось продать билеты", - пишет издание.

Напомним, ранее авиакомпании приостановили часть рейсов между Россией и Азербайджаном после крушения самолёта Azal, который летел в Грозный. Перевозчики ссылаются на требования безопасности и ограничения, которые ввели власти Азербайджана.

Так, азербайджанские авиакомпании приостановили полёты в десять российских городов на «неопределённый срок». Речь идёт о полётах из Баку в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Владикавказ, Грозный и Махачкалу.

Авиакомпания «Азимут» отменила рейсы в Азербайджан из аэропортов Минвод и Сочи. «Уральские авиалинии» не смогли начать полёты из подмосковного аэропорта Жуковский в Баку.

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