Яна Фурман станет первым заместителем главы администрации Перми На следующей неделе произойдут и другие кадровые изменения Поделиться Твитнуть

Яна Фурман

Администрация Перми

Действующий заместитель главы Перми Яна Фурман будет назначена на должность первого заместителя главы администрации. При этом она продолжит возглавлять функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами», сообщает газета «Звезда».

Новый заместитель главы администрации Перми Алексей Синев, который ранее трудился в АО «Газпром газораспределение Пермь», приступит к обязанностям в мэрии с 17 февраля.

Кроме того, по информации издания, на следующей неделе будет назначен новый начальник департамента градостроительства и архитектуры. Эту позицию займёт Анна Лебедева, которая до этого руководила аналогичным департаментом в Вологде.

В пресс-службе администрации Перми кадровые изменения пока не комментируют.

Яна Фурман родилась 13 апреля 1990 года. В 2011 году она окончила ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению «Экономика». С июля 2010-го по ноябрь 2019 года работала в коммерческой сфере. С ноября 2019-го по июнь 2021 года занимала должность руководителя направления инвестиционного анализа и сопровождения инвесторов ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». С 1 июня 2021-го по 22 сентября 2023 года была генеральным директором ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития». С 25 сентября 2023 года стала и.о. заместителя главы администрации Перми по функционально-целевому блоку «Управление планированием и финансами».

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