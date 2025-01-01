Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае строится сеть многофункциональных дорожных сервисных комплексов Впервые на одной заправке будут все виды топлива Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 13 февраля заместитель министра туризма Пермского края Сергей Хорошутин рассказал, что в рамках приоритетных инвестиционных проектов Пермского края идёт строительство новой сети многофункциональных комплексов придорожного сервиса.

Три объекта — два в Пермском муниципальном округе и один в Краснокамском городском округе — построит ООО «Микросилика». В состав каждого объекта войдут многотопливная автозаправочная станция и высокоскоростная зарядная станция для электромобилей; минимаркет, кафе с зоной отдыха для водителей; парковка для грузовых и легковых автомобилей и автобусов с организованной зоной отдыха для пассажиров; станция технического обслуживания (шиномонтаж); столовая с количеством посадочных мест не менее 50; мусоросборники, туалет; Wi-Fi на всей территории.

Таким образом, впервые на одной станции можно будет осуществить заправку всеми видами автомобильного топлива.

Окончание реализации проекта — в 2026 году.

На том же заседании правительства рассматривали ситуацию с зарядными станциями автомобилей в Пермском крае. К концу 2024 года их было уже более 100.





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