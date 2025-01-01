В 2024 году в Пермском крае установили 33 электрозарядные станции В регионе насчитывается более 2600 электромобилей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края министр экономического развития региона Татьяна Чуксина рассказала о развитии электротранспорта и зарядных станций в Прикамье.

Она отметила, что, по последним данным, в крае зарегистрировано более 2600 электромобилей, а увеличению числа автомобилей на электричестве способствует опережающее расширение зарядной инфраструктуры.

«Если в конце 2022 года в крае насчитывалось около 50 зарядных станций, то к концу 2024 года их было уже более 100. Из них 63 — быстрозарядные станции, которые были установлены при господдержке», — пояснила министр.

В частности, в 2023 году Пермский край стал участником федерального пилотного проекта по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, что позволило инвесторам устанавливать станции по программе господдержки в отдалённых территориях региона. Предприниматели установили 31 быструю зарядную станцию, 16 из них — в муниципалитетах, 15 — в столице Прикамья.

В 2024 году в Пермском крае было установлено 33 электрозарядные станции. При этом 24 из них появились именно в территориях. Электрозарядные станции появляются в местах притяжения туристов: Губахе, Кунгуре, селе Ключи.

Помимо туристических маршрутов, их устанавливают на федеральной трассе М7, на Северном широтном коридоре. В Перми за прошлый год появилось 9 быстрозарядных станций — у торговых центров, термального комплекса, автомойки. Как правило, инвесторы выбирают частные земельные участки для их установки.

Подводя итоги реализации проекта в 2024 году, Татьяна Чуксина добавила, что в развитие зарядной инфраструктуры было инвестировано 127,3 млн руб., а 67,7 млн руб. вернулось инвесторам в виде субсидий.

Отметим, на сегодняшний день владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога, а с 1 сентября 2024 года на них распространяются льготы по оплате парковки — первые два часа бесплатно.

Напомним, за 2024 год в Пермском крае зарегистрировали 736 новых электромобилей и гибридов. Этот показатель на 165% больше, чем в 2023 году.

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